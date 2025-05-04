"Я считаю этот бой гораздо более опасным для Усика, чем предыдущий. Теперь мы видим, что Даниэль Дюбуа больше не перспективный молодой парень. Он не ребенок, он зрелый мужчина, который имеет пояс IBF. Этот парень теперь другой.

"Вы не видели, чтобы Усик хватался за яйца": Дюбуа продолжает ныть об ограблении в первом бою с украинцем

Мы ожидаем, что он будет гораздо опаснее, гораздо более сосредоточенным, гораздо сильнее, мудрее, поэтому я не думаю, что для Усика будет легкая прогулка.

Я считаю, что этот бой действительно опасен, потому что Даниэль Дюбуа взрослеет. Он продвигается по карьере, он очень-очень молод, даже слишком молод. Ему всего 27, сейчас он чемпион мира в супертяжелом весе, и он на пути к росту. Усику сейчас 37, он на вершине. Ему некуда расти", – резюмировал Красюк в комментарии talkSPORT.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе Уэмбли. Боксеры уже встречались в августе 2023-го во Вроцлаве. Тогда Дюбуа в 5-м раунде нанес Усику удар ниже пояса и требовал считать нокдаун. Впрочем, рефери дал украинцу больше времени на восстановление, чтобы в 9-м раунде нокаутировать британца.