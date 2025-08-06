Конголезский боксер супертяжелого дивизиона Мартин Баколе заявил, что украинец Александр Усик сделал в боксе абсолютно все, поэтому, по его мнению, имеет только один выход – поставить точку в своей карьере и повесить перчатки на гвоздь.

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"Что Усику еще искать? Он все сделал, всем все доказал. Он лучший на данный момент в мире. Единственный выход – завершить карьеру, но это решать только ему. Усик сделал что-то невероятное. Этот парень просто машина. Ему большое уважение", – рассказал Баколе в комментарии Pro Boxing Fans.

Как известно, Усик 19 июля в Лондоне на Уэмбли нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

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