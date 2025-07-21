Украинский боксер-чемпион Александр Усик узнал свою новую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р), который публикует компьютеризированная система портала BoxRec.

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Усик не входит в первую десятку реестра. У него лишь 14-я позиция, что выглядит, мягко говоря, странным.

Лидером рейтинга BoxRec является японец Наоя Иноуэ – абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе. В первую тройку также входят мексиканец Сауль Альварес и еще один боксер из Японии Дзюнто Накатани.

Усик 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в истории стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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