Усик получил шокирующую новость о своей новой позиции в рейтинге лучших боксеров планеты – не понятно, как считали
Александр Усик является двукратным абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона после победы над Даниэлем Дюбуа.
Украинский боксер-чемпион Александр Усик узнал свою новую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р), который публикует компьютеризированная система портала BoxRec.
Усик отстранен от бокса после нокаута Дюбуа в реванше – названа причина
Усик не входит в первую десятку реестра. У него лишь 14-я позиция, что выглядит, мягко говоря, странным.
Лидером рейтинга BoxRec является японец Наоя Иноуэ – абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе. В первую тройку также входят мексиканец Сауль Альварес и еще один боксер из Японии Дзюнто Накатани.
Усик 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в истории стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Топ-16 лучших боксеров современности независимо от весовой категории по версии BoxRec
Усик готов проводить больше поединков после победы над Дюбуа, но имеет другой приоритет