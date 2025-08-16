Фрэнк Уоррен высказал мнение о просьбе Александра Усика о переносе боя с Джозефом Паркером.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что озвученная им самим новость о просьбе Усика отложить бой с Паркером за пояс WBO в супертяжелом весе является просто затягиванием времени.

"Команда Усика сказала, что он травмирован. Но это может быть просто способом выиграть больше времени для принятия решения относительно будущего боя", – цитирует Уоррена Ringside24.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) обязала Александра Усика провести титульный бой против Джозефа Паркера. На одобрение поединка украинец получил 30 дней. Если Усик откажется, то будет лишен чемпионского пояса.

