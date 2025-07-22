Александр Усик благодаря избиению Даниэля Дюбуа разжился не только всеми чемпионскими поясами хевивейта.

После исторического успеха на Уэмбли 38-летний украинец получил в подарок эксклюзивный телефон.

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Усику презентовали уникальный iPhone 16 Pro Max из кожи и 24-каратного золота. На задней крышке вырезаны эмблема промоушена Александра, надпись Undisputed, а также логотип культового боксерского журнала The Ring. Производитель утверждает, что это уже третий подаренный телефон Усику.

Напомним, украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и снова собрал у себя все пояса хевивейта.