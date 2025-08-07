Президент WBO Густаво Оливьери в очередной раз напомнил Александру Усику о его обязательствах перед Джозефом Паркером.

"Пожалуйста, обратите внимание, что я обязан соблюдать и последовательно обеспечивать выполнение нормативно-правовой базы, которая регулирует Всемирную боксерскую организацию.

В этом случае Усик должен выполнить свое обязательство защиты титула перед Джозефом Паркером. WBO должным образом уведомила все стороны через соответствующий переговорный процесс и приказ. Невыполнение этого обязательства приведет к вмешательству WBO для проведения процедуры открытых торгов в соответствии с действующими правилами. Проще говоря, я должен играть по правилам независимо от того, кто является бойцом, промоутером, менеджером, советником, брокером и т.д." – заявил Оливьери в комментарии WBN.

Напомним, 19 июля Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом хевивейта, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. WBO обязала Александра провести защиту титула в поединке против претендента Джозефа Паркера. Боксеры получили 30 дней, чтобы договориться.

Если Усик откажется от боя, то потеряет пояс WBO и звание абсолютного чемпиона. Возможно, 38-летний украинец склоняется к более "денежным и интересным для публики" поединкам. Например, трилогия против Тайсона Фьюри или испытание молодым Мозесом Итаумой.

