Американский боксер Ричард Торрес-младший встретится на ринге с кубинцем Фрэнком Санчесом за претендентство на титул IBF.

Международная боксерская федерация (IBF) столкнулась с проблемами при организации поединка претендентов в супертяжелом весе (от 90,7 кг), сообщает Sky Sports.

В бою за звание претендента на титул чемпиона мира IBF, которым владеет Александр Усик, должны были встретиться Фрэнк Санчес из Кубы (25-1, 18 нокаутом) и представитель Нигерии Эфе Аджагба. Впрочем, последний отказался от поединка. Бой также предложили Мозесу Итауме, но и он тоже отказался.

В итоге, соперником Фрэнка Санчеса станет американец Ричард Торрес-младший (13-0, 11 КО), который идет в рейтинге вслед за Итаумой. Победитель станет обязательным претендентом и будет иметь шанс выйти на ринг против Александра Усика.

