"Усик, Паркер или Джошуа – боксеры, с которыми я хочу драться. Любой из этой большой тройки.

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Слышал, что после сорванного боя с Паркером некоторые начали говорить, что якобы я кого-то там избегаю, но прямо сейчас я хочу кого-то прибить. Лично я хочу драться с каждым из них. Просто сформируйте мне очередь из них, я хочу этого. Когда я вернусь на ринг? Просто следите за событиями. Я вернусь очень скоро и выдам полную мощность", – заявил Дюбуа в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, 27-летний британец владеет титулом IBF, которого Александру Усику не хватает для возвращения звания абсолютного чемпиона. В феврале Дюбуа должен был защищать пояс в поединке с Джозефом Паркером, однако в последний момент снялся из-за вируса. Даниэль уже пересекался с Усиком в 2023-м. Дюбуа нанес украинцу скандальный удар ниже пояса, а затем проиграл в 9-м раунде техническим нокаутом.

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