Действующий абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александр Усик обратился к американскому боксеру-блогеру Джейку Полу, который заявил, что хочет в ближайшие 5 лет победить украинца.

"Хороший план. Но я здесь не ради пятого места – только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость, или только жажда хайпа", – написал Усик в сети Х.

Джейк Пол, напомним, 14 ноября проведет бой против американца Джервонты Дэвиса, который является действующим чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA.

Ранее Усик заявлял, что должен провести еще два боксерских поединка, после чего завершит свою профессиональную карьеру.

