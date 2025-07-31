"Сегодня важная игра у вас. Хочу каждому из вас пожелать бороться, играть до конца и понимать то, что все, что вы сделаете – это ваша заслуга. Все, что вы не сделаете – это также ваша заслуга. Боритесь до конца, вы – бойцы. И не отдавайте никому никакого момента.

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Если вы видите, что вы можете – идите до конца и для вас нет преград. Ребята, пожалуйста, я понимаю, о чем говорю. Пожалуйста, покажите хорошую игру – Полесья, вперед", – сказал Усик на официальной странице Полесья в Instagram.

Напомним, Полесье уступило андоррской Санта-Коломе (1:2) в первом матче квалификации Лиги Конференций. Вторая игра между командами состоится сегодня, 31 августа, начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

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