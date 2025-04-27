Отношения Александра Усика и Джозефа Паркера пока не имеют никаких признаков вражды.

Украинец и новозеландец посетили турнир BKFC по кулачным боям, который проходил в Италии. Звезды хевивейта тепло обнялись, поговорили и сделали совместное фото.

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Интересно, что именно Паркер может быть следующим соперником Усика. WBO обязала Александра провести защиту пояса против Джозефа. Правда, команда украинца хотела бы сначала организовать объединительный бой с Даниэлем Дюбуа, у которого пояс IBF (только его Усику не хватает для возвращения звания абсолютного чемпиона).

Напомним, Паркер проводил свой предыдущий бой 22 февраля, нокаутировав во втором раунде Мартина Баколе, который экстренно подменил травмированного Дюбуа. Усик отдыхает с декабря, когда во второй раз победил Тайсона Фьюри.