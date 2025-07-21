Александр Усик во второй раз выиграл у британца, разбив его на этот раз в пятом раунде.

Украинский боксер Александр Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, собрав у себя все пояса дивизиона после победы в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа вечером 19 июля в Лондоне на Уэмбли. Выиграл украинец у экс-чемпиона IBF нокаутом в пятом раунде.

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Усик после победы над Дюбуа, согласно данным Sport Bible, получил отстранение от бокса. Сообщается, что такой бан является распространенной практикой после поединка. Александру запрещено выходить на ринг минимум семь дней. Дюбуа, в свою очередь, после нокаута получит отстранение на срок от 30 до 60 дней. Оба боксера должны будут пройти углубленное медицинское обследование, чтобы убедиться в отсутствии серьезных травм. После осмотра станут известны точные сроки отстранения от бокса Усика и Дюбуа.

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