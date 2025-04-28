Вчера стало известно, что бой Усик – Дюбуа таки состоится 19 июля на лондонском Уэмбли.

Команда Усика официально объявила дату реванша с Дюбуа

"Я благодарен Богу за возможность снова драться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Даниэлю, что присматривал за моим поясом IBF – теперь я собираюсь его вернуть", – приводит слова Усика Ringmagazine.

Напомним, Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года – тогда Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде. В 5 раунде Даниэль отправил украинца на канвас ударом ниже пояса, хотя команда британца уверяла, что удар был легальным. После этого Усик провел два поединка против Тайсона Фьюри, а Даниэль боксировал против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа, победив всех нокаутом.

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