Александр Усик в TikTok не обошел тему "Золотого мяча". Украинский чемпион перед началом церемонии выложил видео, в котором сравнил себя с главными претендентами на награду.

"Мы все знаем, кто должен получить "Золотой мяч". Рафинья? Усман Дембеле? Ламин Ямаль? Настоящий победитель – Усик!" – говорится в видео с нарезкой игры Александра в футбол.

Напомним, что Усик в 2023 году сыграл в товарищеском матче за житомирское Полесье, с которым до сих пор имеет действующий контракт. А 15 сентября украинский боксер вышел на замену в товарищеском матче легенд мира против Португалии.

"Золотой мяч-2025" в итоге получил звезда ПСЖ Усман Дембеле.

