Бывший промоутер поделился некоторыми подробностями бизнеса, о котором ранее намекал трехкратный абсолютный чемпион мира.

Усик впервые публично объяснил причину ухода Красюка: "Помогает мне с другой работой"

"Вы видели новое лого на его шортах. Это U17 – новый бренд здорового питания, который мы недавно запустили. Первое открытие состоялось в Украине несколько дней назад. Остальные будут в течение следующих месяцев в Европе, Америке, Ближнем Востоке, Британии, конечно. У нас будут некоторые чрезвычайные вещи.

Как говорил Усик своим болельщикам: "Вы дали мне силу, мощь. И теперь пришло время поделиться этим с вами". Это слоган, идея проекта", – рассказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Напомним, 22 июня Усик перед реваншем с Дюбуа официально объявил, что Красюк больше не будет его промоутером. Они работали вместе 12 лет.