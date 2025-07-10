Александр Усик завершает подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа.

Объединительный чемпион супертяжелого дивизиона Усик накануне второго боя с Дюбуа, на кону в котором будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта, показал видео своей подготовки.

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В видеоряд, который украинец опубликовал в Instagram, в частности вошли эпизоды предыдущих поединков Усика с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Одна миссия. Общие ценности. Большие дела впереди", – подписал видео Александр Усик.

Как известно, реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли 19 июля. В августе 2023 года украинец в первом бою одержал досрочную победу в девятом раунде.

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