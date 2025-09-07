Следующим соперником Александра Усика должен стать американский блогер и шоумен Джейк Пол, который недавно начал боксерскую карьеру. Интересно, что он бросал вызов украинскому хевивейту на поединок по правилам ММА.

"Если Джервонта выиграет, то отправит меня обратно на YouTube": Джейк Пол – о бое с Дэвисом

"Джейк Пол в ближайшее время снова выйдет на ринг. А потом мы увидим. Думаю, в 2026 году мы можем рассмотреть вариант с боем по правилам в ММА", – цитирует Лапина SecondsOut.

Напомним, 19 июля в Лондоне Усик выиграл нокаутом у Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Сразу после боя на ринг к Усику поднялся Джейк Пол, с которым украинец провел дуэль взглядов.

