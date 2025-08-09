"Не думаю, что кто-то другой имеет такие способности, которые есть у Итаумы. Чего ему не хватает так это опыта, но он компенсирует это способностями.

Усик? Итаума не готов к такому боксеру. Человек, который не прошел шесть или семь раундов, никоим образом не готов к такому бою", – цитирует Беллью SecondsOut Boxing News.

Напомним, Мозес Итаума – английский боксер-профессионал нигерийского происхождения, выступающий в тяжелой весовой категории. Действующий чемпион по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе и WBA International (2024) в тяжелом весе. "Проспект года" (2024) по версии журнала The Ring.

К слову, в боксе проспектом считается любой молодой (в возрасте примерно до 35 лет) боксер-профессионал, который в перспективе ближайших нескольких лет имеет большие шансы побороться за титул чемпиона мира и завоевать его по версии как минимум одной из профессиональных боксерских организаций (WBC, WBA, WBO, IBF).

