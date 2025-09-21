Украинский боксер Даниил Жасан в весовой категории до 86 килограммов потерпел неудачу в полуфинальном бою с представителем Англии на чемпионате мире-2025 в Ливерпуле (Великобритания) и занял итоговое третье место.

Украинец Жасан дал бой сопернику, но не вышел в финал ЧМ по боксу – выиграл бронзовую медаль

"Даниил (Жасан) отбоксировал. Немножко... поздно начал. Мне кажется, все ему по силам было. Но, опять же, Господь так все премудро устраивает. Помню, я в 2009 году стал третьим на чемпионате мира, а потом на следующем ЧМ полностью изменил себе в голове, там тренировки, все – и на следующем чемпионате мира стал первым.

Так что у него, мне кажется, большое будущее, если он будет хорошо работать", – рассказал Усик в комментарии Exceed Boxing.

Грузинский боксер, проиграв Жасану на ЧМ, публично обозвал украинца и оскорбил врача турнира (ВИДЕО)