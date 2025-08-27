Усик обвинен во лжи относительно травмы – тренер Паркера обратился к WBO
Энди Ли не оставил без внимания ивент, в котором принял участие Александр Усик.
Энди Ли, тренер новозеландского боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), оставил комментарий к видео танца украинского абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) во время выступления певицы Нади Дорофеевой.
Усик исполнил безумный танец с Дорофеевой и спел со звездой эстрады – видео собирает тысячи просмотров
"Как там травма спины?" – написал Ли и отметил аккаунт WBO.
Как известно, ранее Усик попросил у WBO больше времени на организацию обязательного титульного боя с Джозефом Паркером, сославшись на травму спины.
Паркер готов подождать на бой с Усиком: "Он заслуживает это время, чтобы восстановиться"
