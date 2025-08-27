Энди Ли не оставил без внимания ивент, в котором принял участие Александр Усик.

Энди Ли, тренер новозеландского боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), оставил комментарий к видео танца украинского абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) во время выступления певицы Нади Дорофеевой.

Усик исполнил безумный танец с Дорофеевой и спел со звездой эстрады – видео собирает тысячи просмотров

"Как там травма спины?" – написал Ли и отметил аккаунт WBO.

Как известно, ранее Усик попросил у WBO больше времени на организацию обязательного титульного боя с Джозефом Паркером, сославшись на травму спины.

Паркер готов подождать на бой с Усиком: "Он заслуживает это время, чтобы восстановиться"