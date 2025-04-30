Усик обратился к Трампу: "Пожалуйста, откройте глаза", – мощное интервью украинского чемпиона Пирсу Моргану
Украинский боксер Александр Усик стал гостем программы Пирса Моргана и обратился к президенту США Дональду Трампу.
– Президент США Дональд Трамп пытается достичь мирного соглашения, но в рамках этого соглашения сейчас считается, что Украина должна будет позволить РФ сохранить значительную часть территорий, которые она незаконно захватила. Как вы к этому относитесь?
– Это бред. Это полная ерунда. Слушайте, у нас может быть много спорных мест. Но почему России все можно, а остальному миру - нет? Это чушь. Наш мир живет правдой. У нас есть своя земля. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста.
"Бро, просто подожди реванша": Усик пригрозил Дюбуа и победил его на дуэли взглядов
– Что бы вы хотели, чтобы сделал президент Дональд Трамп?
– Пожалуйста, остановите войну в Украине.
– Но не отдавать РФ эти территории?
– Нет. Конечно, нет. Это наша территория. Это земля моей страны. Это мой народ, – ответил Александр Усик в интервью Пирсу Моргану.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на встречу 28 февраля привез пояс Александра Усика в подарок Дональду Трампу, но не вручил его из-за спора. После конфликта в Овальном кабинете титул украинца так и остался в Белом Доме.
"Усик должен был получить Оскар": тренер Дюбуа налетел на украинца на пресс-конференции – Александр ответил сатирически