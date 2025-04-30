– Президент США Дональд Трамп пытается достичь мирного соглашения, но в рамках этого соглашения сейчас считается, что Украина должна будет позволить РФ сохранить значительную часть территорий, которые она незаконно захватила. Как вы к этому относитесь?

– Это бред. Это полная ерунда. Слушайте, у нас может быть много спорных мест. Но почему России все можно, а остальному миру - нет? Это чушь. Наш мир живет правдой. У нас есть своя земля. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста.

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– Что бы вы хотели, чтобы сделал президент Дональд Трамп?

– Пожалуйста, остановите войну в Украине.

– Но не отдавать РФ эти территории?

– Нет. Конечно, нет. Это наша территория. Это земля моей страны. Это мой народ, – ответил Александр Усик в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на встречу 28 февраля привез пояс Александра Усика в подарок Дональду Трампу, но не вручил его из-за спора. После конфликта в Овальном кабинете титул украинца так и остался в Белом Доме.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

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