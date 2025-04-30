Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его на битве взглядов: "Готовился к этому 22 года"
Украинский тяжеловес Александр Усик признался, как относится к агрессии своих соперников перед боем.
"Слушайте, это обычное шоу. А вот настоящий бой будет 19 июля.
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Для меня то, что сделал Дюбуа, не имеет значения. Я готовился к этому 22 года, ведь бокс – это моя жизнь. Он дает мне популярность и деньги. Я люблю жизнь. Бокс – это жизнь", – сказал Усик в комментарии сказал Усик в комментарии talkSPORT Boxing.
Напомним, после официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Во время нее Дюбуа не сдержал эмоций и толкнул Усика, назвав украинца трусом.
К слову, матч-реванш состоится 19 июля в Лондоне.
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