"Слушайте, это обычное шоу. А вот настоящий бой будет 19 июля.

"Бро, просто подожди реванша": Усик пригрозил Дюбуа и победил его на дуэли взглядов

Для меня то, что сделал Дюбуа, не имеет значения. Я готовился к этому 22 года, ведь бокс – это моя жизнь. Он дает мне популярность и деньги. Я люблю жизнь. Бокс – это жизнь", – сказал Усик в комментарии сказал Усик в комментарии talkSPORT Boxing.



Напомним, после официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Во время нее Дюбуа не сдержал эмоций и толкнул Усика, назвав украинца трусом.

К слову, матч-реванш состоится 19 июля в Лондоне.

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