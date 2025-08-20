Функционер заявил, что период переговоров о поединке украинца с временным чемпионом Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) завершится на этой неделе.

Усик знает своего следующего вероятного соперника: "У нас есть правила"

"Что касается запроса, поданного командой Усика, то он находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира", – сказал Оливери для Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик получил отсрочку по переговорам для боя с Паркером, украинский чемпион попросил WBO предоставить ему больше времени, чтобы восстановиться от травмы спины.

Напомним, 24 июля WBO предоставила сторонам Усика и Паркера 30 дней для того, что договориться о поединке. Если боксеры не смогут достичь соглашения, будут объявлены промоутерские торги.

