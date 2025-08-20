Усик не получил отсрочку по бою с Паркером – президент WBO опроверг предварительную информацию
Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливери прокомментировал ситуацию относительно защиты чемпионского титула, которым владеет Александр Усик.
Функционер заявил, что период переговоров о поединке украинца с временным чемпионом Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) завершится на этой неделе.
"Что касается запроса, поданного командой Усика, то он находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира", – сказал Оливери для Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Усик получил отсрочку по переговорам для боя с Паркером, украинский чемпион попросил WBO предоставить ему больше времени, чтобы восстановиться от травмы спины.
Напомним, 24 июля WBO предоставила сторонам Усика и Паркера 30 дней для того, что договориться о поединке. Если боксеры не смогут достичь соглашения, будут объявлены промоутерские торги.