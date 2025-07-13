"Думаю, у Даниэля больше шансов, чем было в прошлый раз. По моему мнению, он не выиграл много раундов, если не считать тот удар, который был на грани фола, возможно, это даже был удар ниже пояса. Он будет темой для обсуждений еще много лет. Вопрос в том, сможет ли он нанести такой удар снова. Конечно, они надеются на это. Но если отбросить тот момент, то большую часть боя выиграл Усик – благодаря своему боксерскому интеллекту, давлению и умному прессингу.

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Мне не нравится, что Усик разошелся со своим давним промоутером и другом. Это вызывает определенную тревогу, особенно, когда это так близко к такому поединку. Не знаю, увидел ли Александр Красюк что-то, что ему не понравилось.

Мне кажется, он (Усик) не очень уважает Даниэля, он относится к нему пренебрежительно. Усик – гордый человек. Многие говорят, что он симулировал, что удар был легитимным, что он должен был проиграть. Поэтому, вероятно, он будет настроен ответить на это. Но, по моему мнению, он не достаточно уважает то, чего достиг Дюбуа в последнее время.

Даниэль сейчас имеет фантастический импульс. Поэтому этот поединок будет интереснее. Он точно будет более конкурентным. Бой состоится на территории Даниэля, где он прекрасно показал себя в бою с Энтони Джошуа. Даниэлю всегда была нужна вера в себя – и сейчас он ее с избытком имеет. Поэтому я думаю, что шансы у него хорошие. Но все же я склоняюсь к победе Усика", – сказал Макгиган для Boxing News.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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