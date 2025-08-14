"Усик не хочет защищать свой титул": промоутер Паркера раскритиковал украинца и назвал имя следующего соперника
Промоутер Дэвид Хиггинс, считает, что бой Джозефа Паркера (36-3, КО 24) против Александра Усика (24-0, КО 15) не состоится.
“Команда Александра Усика не делает никаких заявлений, не ведет переговоров и не выражает никаких намерений.
Все считают, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. У меня складывается впечатление, что так и есть.
Джозеф Паркер никогда не избегал топовых боксеров. Ни Уайлдера, ни Чжана, ни Баколе. Я думаю, что в таком случае Джозеф будет драться с Мозесом Итаумой. Вопрос только в том, когда этот бой состоится. Мозес молод и не имеет такого опыта, как Паркер. Поэтому все зависит от того, как сложатся обстоятельства", – цитирует SkySports промоутера Паркера Дэвида Хиггинса.
