“Команда Александра Усика не делает никаких заявлений, не ведет переговоров и не выражает никаких намерений.

Все считают, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. У меня складывается впечатление, что так и есть.

Джозеф Паркер никогда не избегал топовых боксеров. Ни Уайлдера, ни Чжана, ни Баколе. Я думаю, что в таком случае Джозеф будет драться с Мозесом Итаумой. Вопрос только в том, когда этот бой состоится. Мозес молод и не имеет такого опыта, как Паркер. Поэтому все зависит от того, как сложатся обстоятельства", – цитирует SkySports промоутера Паркера Дэвида Хиггинса.

