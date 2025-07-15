Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) озвучил свое главное желание.

"Моя мечта – остановить войну в моей стране. Но моя мечта в будущем – это мир во всем мире.

Усик – на открытии воссозданной мозаики: "Россия разрушила жизнь украинцев, но мы выживем"

Люди сумасшедшие. Они не улыбаются каждый день. Просыпаются и думают: "Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу". Почему? Почему вы каждый день ходите на работу, но не любите ее? Почему вы живете? Почему строите свою жизнь?

Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, путешествовать, ходить. Это жизнь. Жизнь замечательная", – сказал Усик для DAZN Boxing.

Напомним, 19 июля Александр Усик проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Чисора ответил, как можно победить Усика: "Если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют"