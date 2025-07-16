Действующий чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что не чувствует себя на свои паспортные 38 лет.

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"Да, у меня фитнес-браслет Whoop. Вчера он показал, что мое восстановление – 78 баллов, зеленый показатель, а мой биологический возраст составляет 33 года.

В 38 (лет) меня называют старым и говорят о седых волосах? Да это не проблема. Это все не имеет значения. Я тяжело работаю. У меня четверо детей. Я чувствую себя на 23-24 года", – рассказал Усик в комментарии Frank Warren's Queensberry Promotions.

В субботу, 19 июля, Усик проведет с Даниэлем Дюбуа в Лондоне на Уэмбли реванш, на кону в котором будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта. В августе 2023 года украинец выиграл у британца нокаутом в девятом раунде.

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