Усик назвал лучшего боксера планеты на сегодня – украинец с ним не встретится
Александр Усик высказал мнение относительно лучшего боксера современности.
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Усик (23-0, 14 КО) уверен, что на сегодня нет равных Теренсу Кроуфорду.
Экс-соперник Усика прогнозирует нокдаун для украинца в бою с Дюбуа: "Ему придется вставать с пола"
Своим мнением 38-летний Усик поделился с изданием The Ring.
Кроуфорд в свои 37 лет является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Кроме того, американец ранее был обладателем поясов по версиям WBO, WBC, WBA Super и IBF в легком и первом полусреднем весе.
Напомним, 19 июля в Лондоне на Уэмбли Усика ждет реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта. В августе 2023 года украинец выиграл первый бой у британца техническим нокаутом в девятом раунде.
Ведущий комментатор UFC отреагировал на гонорары Усика и Дюбуа в реванше: "Это настоящее безумие"