Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Усик (23-0, 14 КО) уверен, что на сегодня нет равных Теренсу Кроуфорду.

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Своим мнением 38-летний Усик поделился с изданием The Ring.

Кроуфорд в свои 37 лет является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Кроме того, американец ранее был обладателем поясов по версиям WBO, WBC, WBA Super и IBF в легком и первом полусреднем весе.

Напомним, 19 июля в Лондоне на Уэмбли Усика ждет реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта. В августе 2023 года украинец выиграл первый бой у британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

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