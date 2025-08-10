Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик в начале карьеры имел кумира, но это не нравилось его тренерам.

"Когда я был любителем, то копировал движения Насима Хамеда. Но из-за этого в зале было постоянное давление, потому что мне не позволяли этого делать. Тренеры говорили, что это выглядит так, будто я теряю концентрацию и сосредоточенность, будто я теряю контроль. Но я продолжал это делать", – цитирует Усика Seconds Out.

Британский боксер йеменского происхождения Насим Хамед в свое время был чемпионом мира в полулегкой весовой категории по версиям WBO, IBF, WBC и IBO (2002), а также чемпионом Европы по версии EBU в легком весе. Он имел необычный стиль и эпатажное поведение. Хамед завершил карьеру в 2000 году – провел 37 боев, из которых 36 выиграл (31 – нокаутом), потерпел одно поражение.

