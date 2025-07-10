Усик назвал боксеров, которые лучше него – братья Кличко, Фьюри и Дюбуа получили вердикт от Александра
Александр Усик сравнил себя с лучшими бойцами в истории бокса.
Перед реваншем против Даниэля Дюбуа Александр Усик принял участие в интересном опросе относительно топ-боксеров от DAZN Boxing.
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Украинский чемпион считает лучшими за себя Мохаммеда Али, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана и Владимира Кличко.
А вот относительно Виталия Кличко у Усика другое мнение. 38-летний украинец лишь улыбнулся, услышав имя действующего мэра Киева. Также Александр не слишком высоко оценил Дерека Чисору, Деонтея Уайлдера и своего следующего соперника – Даниэля Дюбуа.
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