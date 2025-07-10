Александр Усик сравнил себя с лучшими бойцами в истории бокса.

Перед реваншем против Даниэля Дюбуа Александр Усик принял участие в интересном опросе относительно топ-боксеров от DAZN Boxing.

Усик и Дюбуа показали во всей красе, в каком состоянии подходят к бою – кто большая машина (ФОТО)

Украинский чемпион считает лучшими за себя Мохаммеда Али, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана и Владимира Кличко.

А вот относительно Виталия Кличко у Усика другое мнение. 38-летний украинец лишь улыбнулся, услышав имя действующего мэра Киева. Также Александр не слишком высоко оценил Дерека Чисору, Деонтея Уайлдера и своего следующего соперника – Даниэля Дюбуа.

Stay silent until you hear a boxer better than you ?@usykaa answers in typical Usyk fashion



️ Buy #UsykDubois2 NOW - link in bio | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/i3Pi5gZ0H6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2025

Усик узнал свое место среди лучших боксеров супертяжелого веса в истории накануне реванша с Дюбуа