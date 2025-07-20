Защитник "Азовстали" и боец полка "Азов" Давид "Химик" Касаткин резко раскритиковал Александра Усика и хайп вокруг него, припомнив далеко не лучшие поступки боксера.

Далеко не все украинцы были в восторге от победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Так, Давид Касаткин, известный под позывным "Химик", опубликовал целую серию сторис в своем Instagram по этому поводу.

Начал он с сообщения: "Пир лицемеров во время чумы". После этого репостнул сообщение СБУ с пожеланием Александру Усику победы, ответив на это: "Нет, не вся Украина. Кстати, спасибо за мотивацию..." После этого "Химик" более развернуто аргументировал свою позицию, раскритиковав политическую позицию боксера.

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"По моему стыдливому мнению, чтобы отмыться аморальной мр*зоте, из-за одной из которых и началась эта война, в которой было убито 100 тысяч мирных жителей в моем родном городе (Мариуполе, – прим.), нужно взять оружие в руки и пойти на войну, а не профессиональную карьеру себе строить и постить Ломаченко к себе в соцсети". Далее Давид перечислил зашквары Усика, связанные как с оккупацией Крыма, так и российской агрессией против Украины:

"20 февраля 2014 года российская армия начинает захват Крыма. На пресс-конференции Усик заявляет: "Крым – это Украина".

Летом 2014 года вся семья Усика получает российские паспорта в оккупированном Крыму.

9 октября 2014 года Усик вместе с крымским сепаратистом Аксеновым (Гоблином) открывают боксерский турнир в оккупированном Крыму.

23 февраля 2015 года, сразу после тяжелых боев за Дебальцево, Усик публикует пост с колорадской лентой.

8 мая 2015 года жена Усика Екатерина делает пост в соцсети, где на фото дети в российской военной форме с вражеской символикой. Среди них – дочь Усика Елизавета.

3 апреля 2015 года Усик дает интервью:

– Люди кричат "Слава Украине", а как они ее прославляют? Никак. Они страну только загоняют в тупик.

– В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников.

– В принципе, я не разделяю наши народы, потому что мы славяне. Давайте так и будем говорить – славяне.

9 июля 2016 года Усик заявляет: "Крым – это Крым".

22 июля 2018 года Усик едет в Москву, где обнимается с российским боксером Муратом Гассиевым.

2 августа 2018 года Усик дает большую пресс-конференцию, где называет Шария "красавчиком".

С лета 2018 года Усик активно выступает в поддержку церквей Московского патриархата в Украине.

12 декабря 2018 года Усик заявляет, что готов защищать церкви МП: "Если пойдут захватывать Лавру – пойду защищать монахов".

15 декабря 2018 года Усик получает "Орден Ильи Муромца" от Московского Патриархата", – перечислил "Химик" в заметке.

Завершил Касаткин свои размышления таким выводом: "Какая у вас всех короткая память, как у рыбки Дори (персонаж из мультфильма "В поисках Немо", которая мгновенно все забывала – прим.). И полное отсутствие критического мышления. Достаточно просто поднимать украинский флаг, танцевать гопака и благодарить армию – и все, ты уже не предатель. И можно даже публично поддерживать предателя Ломаченко, тебе ничего не скажут, потому что ты же поблагодарил ВСУ после боя. А завтра Янукович задонатит какой-то бригаде пару миллионов. Вы тоже скажете, что он красавчик и патриот?"

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