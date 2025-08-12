"Честно говоря, сам Усик знает – каждый раз, когда я приезжаю к нему на спарринг, я всегда создаю ему проблемы. Они дают мне только два раунда. И эти два раунда – настоящий ад. Он это знает.

Когда я спарринговал с ним впервые, я создавал ему проблемы, он начал кричать, разозлился, выпрыгнул с ринга, начал кричать на своего тренера. Я никогда этого раньше не говорил, но спросите его команду – они знают. Он был весь в крови. И это было впервые.

Затем они снова вызвали меня в Дубай, и я снова провел всего два раунда. Но даже в этих двух раундах Усик имел проблемы. Поэтому он знает, что в реальном бою Мартин Баколе его легко разнесет. Эти люди это знают – поэтому и молчат", – приводит слова конголезца Seconds Out.

К слову, в своем последнем поединке Мартин Баколе отбоксировал вничью с нигерийским боксером Эфе Аджагбой. Перед этим конголезец проиграл нокаутом во втором раунде Джозефу Паркеру.

