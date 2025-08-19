Юрий Остроумов очертил перспективы украинского боксера Александра Усика, который во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, но на пенсию пока не собирается.

Месяц назад, девятнадцатого июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли 38-летний Усик сделал то, чего от него ждали в Украине, а в Великобритании отказывались верить в подобное. Саша во второй раз встретился на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа и второй раз его нокаутировал – этот раз в пятом раунде (в августе 2023 года это произошло, напомним, в девятом раунде). Победа позволила украинцу второй раз в карьере собрать у себя все чемпионские пояса хевивейта, а именно – WBC, WBO, WBA (Super), IBO и, наконец, IBF, который был до этого у Дюбуа. Итак, Усик снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Александр повторил достижение американца Мухаммеда Али, который также был двукратным чемпионом хевивейта. Впрочем, Усик все же превзошел легенду супертяжелого дивизиона. Али был абсолютом, когда для этого хватало поясов WBA и WBC. Украинец стал первым двукратным абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов (титул по версии IBO уверенно выносим за скобки, как второстепенный).

К разочарованию всего боксерского сообщества Великобритании, где хевивейт считают "своим" дивизионом и уже столько лет ждут в нем собственного чемпиона, Усик после победы над Дюбуа не заявил о том, что завершает карьеру. Такое заявление Александра сделало бы Олимп супертяжелого дивизиона свободным, что дало бы надежду тому же Дюбуа или, например, 20-летнему таланту Мозесу Итауме реально помечтать о чемпионских регалиях. А там, может, и 37-летний Тайсон Фьюри в очередной раз забрал бы назад свои слова о завершении карьеры и отправился в путь за чемпионством. Усик таких "хлопот" британцам не дал.

Однако встал другой вопрос, который притягивает к себе повышенной актуальностью: "Что дальше?". Каким должен быть дальнейший профессиональный путь Александра Усика после того, как он уверенно зачистил весь тяжелый дивизион, а теперь сделал то же самое и в супертяжелом.

Да, в хевивейте он не дрался со всеми реальными соперниками, но это и не было нужно. Восемь победных поединков, семь из которых были титульными и стали чемпионскими, сделали украинца лучшим на сегодня боксером не только хевивейта, но и множества различных рейтингов без учета весовой категории (то есть, P4P). Усик сейчас лучший из лучших! Куда он может двигаться в таком статусе и для чего?

Имея чемпионский статус по всем версиям, украинец обязан его подтверждать. Первыми об этом вспомнили в WBO, где имеют временного чемпиона Джозефа Паркера. Президент WBO Густаво Оливьери уже публично напомнил нашей легенде о его обязательствах перед боксером из Новой Зеландии. Паркер по этому поводу даже исполнил песню, пытаясь уговорить Усика на поединок. Для Джозефа такой бой является очень желанным. Конечно, в первую очередь – с финансовой точки зрения. С этим все ясно, все понятно. Но для Усика Паркер не является достаточно серьезным оппонентом, встреча с которым повлияет на наследство.

Уместно сказать о том, каким в целом является ближайшее будущее украинского чемпиона. Ему уже 38. Если учесть, что на подготовку к одному большому поединку, его проведения и дальнейшее восстановление уходит где-то примерно один год, то Усик может провести еще максимум два боя. Именно об этом, напомним, сам Александр рассказывал до реванша с Дюбуа. Поэтому Паркер на один из этих двух поединков – не главный вариант. А, например, где-то третий, или даже четвертый.

После второго нокаута Дюбуа к Усику с дерзким предложением обратился боксер-блогер Джейк Пол. Команда украинца крест на этом варианте не поставила. Есть информация, что именно он сейчас активно обсуждается. Еще рано говорить о каких-то договоренностях, потому что только вот-вот состоялся поединок с Дюбуа. Впрочем, относительно вероятного боя Усик – Пол уже сейчас есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Из позитива – такой поединок однозначно будет финансово прибыльным. Причин для этого множество, как и примеров, по которым можно так считать. Чего только стоит недавний бой Джейка Пола с Майком Тайсоном! "Железный Майк" в свои 59 лет от него до сих пор в восторге. Из негатива – очень большая разница между Усиком и Полом. Речь не только о весовой категории, но и о мастерстве и классе. Для американского видеоблогера, пусть уже и боксера, такая встреча на ринге может иметь очень негативные последствия. Джейк на такое готов пойти. А вот представители Усика и сам Александр должны здесь все отмерить больше, чем семь раз.

Возможно, ради настоящего хайпа, команды украинца и американца придумают какой-то небоксерский формат будущего боя. Скажем, по правилам ММА, уже была такая мысль. Но для Усика этот бой окажется совсем другим вызовом и не будет иметь ничего общего с боксом.

Амбициозные британцы будут очень рады увидеть на ринге против Усика своего перспективного земляка Мозеса Итауму. Ему всего 20, а за плечами у него 13 победных боев, одиннадцать из которых он выиграл нокаутами. Актуальным у него был поединок с Диллианом Уайтом, который состоялся 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой проспекта в первом же раунде.

Он показал текущее состояние Мозеса и его способность двигаться в хевивейте вверх. Уайт в свое время проигрывал Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри, но имеет победы над Джозефом Паркером, Дереком Чисорой (дважды), незаурядными Мариушем Вахом из Польши и американцем Джермейном Франклином. Диллиан – конечно не топ в хевивейте, но и не последний в элитной компании дивизиона.

Стоит вспомнить, что после второго абсолютного чемпионства Усика периодически в публичном пространстве появляются заявления различных, скажем так, джорнименов супертяжелого дивизиона. Они как один утверждают, что будут против Александра лучшими, чем был Дюбуа, и смогут его очень сильно потрепать, а, возможно, и нанести по нему какой-то lucky punch. Это все не более, чем разговоры, о чем стоит постоянно помнить. Такое относительно настоящих чемпионов есть, было и постоянно будет появляться, наверное, все время, пока будет существовать бокс.

Тем временем где-то там в родной Германии молчит непобедимый Агит Кабаэл. Он в подавляющем большинстве рейтингов супертяжелого дивизиона входит в топ-5 и является временным чемпионом мира по версии WBC. То есть, Агит, как и Паркер, является реальным соперником для Усика. Однако, напомним, он молчит. Его команда также ничего конкретного не говорит и не комментирует. Возможно, они ждут официального заявления от WBC относительно дальнейшей судьбы чемпионского пояса. Ничего такого пока что нет.

Здесь можно предположить, что Кабаел, у которого 26 побед (18 – нокаутами) в 26 боях, просто не верит в собственные силы и талант. И это не только предположение: Агит не имеет ни одной топовой победы. В ноябре 2017 года он выиграл у Чисоры и защитил пояс чемпиона Европы по версии EBU, но, при всем уважении к британскому боксеру, это не та победа, которой Кабаел может гордиться. Она обыденная. Поэтому стоит считать Кабаела соперником для Усика лишь, как говорится, по обязанности.

Интересно было бы посмотреть на поединок Усика с Деонтеем Уайлдером. Но при условии, что американец будет максимально близким к своему праймовому состоянию. Впрочем, это, кажется, уже утопия. Сейчас "Бронзовый бомбардировщик" – больше "сбитый летчик". В пяти своих последних боях он лишь один раз выиграл (у Роберта Хелениуса), зато имеет поражения от Тайсона Фьюри (дважды), Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.

Кстати, Чжан Чжилей... Нет, для Александра Усика он – не соперник на следующий бой. Его можно было внести в ростер оппонентов украинца в начале карьеры в супертяжелом дивизионе, но уже не сейчас.

Британцы Лоуренс Околи (22-1 16 КО), Дэвид Аделее (14-1 11 КО) и Фабио Уордли (19-0-1 18 КО), который является временным чемпионом по версии WBA, американцы Джаред Андерсон (18-1 15 КО) и Майкл Хантер (24-1-2 17 КО), хорват Филип Хргович (18-1 14 КО), Мартин Баколе (21-2-1 16 КО)... Все они – неплохие представители супертяжелого дивизиона, но далеко не топовые, вопреки статусу некоторых. Хотя, некоторые из них очень дерзкие. В частности, например, Баколе. На днях он заявил, что является единственным, "кто сейчас может остановить Усика". Впрочем, это не более, чем слова, чтобы достичь желаемого – выйти на ринг против непобедимого чемпиона из Украины. Здесь, как говорят, делается все ради желаемого.

Итак, по боксерской карьере Усику уже нечего доказывать. Это факт. Но есть уверенность, что Александр еще раз попытается это сделать. С кем? Предположим, что это будет или Паркер, или Итаума, на котором, поговаривают, настаивает сам Турки. Не выходить же Усику в третий раз против Тайсона Фьюри или Дюбуа?

Впрочем, интереснее поворот Александра в сторону боев по правилам ММА. Или – какую-то смесь. Здесь есть поле для размышлений и деятельности. К тому же это может иметь большую финансовую выгоду. Поэтому стоит ожидать поединок Усика, скажем, с Джейком Полом.

