Усик может в третий раз встретиться с Джошуа – известно, когда вероятен такой бой
Александр Усик и Энтони Джошуа могут провести трилогию.
Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик есть в списке вероятных соперников британца Энтони Джошуа.
Промоутер Эдди Хирн, которой представляет интересы Джошуа, заявил, что Энтони в начале 2026 года должен провести так называемый "разогревающий поединок", а дальше должен получить большой бой с кем-то из топовых боксеров.
"В идеальном мире соперником будет Тайсон Фьюри. Но вы знаете Тайсона – с ним ничего планировать нельзя. Тогда это будет кто-то из топ-3 супертяжей мира", – рассказал Хирн Boxingnews24.
Усик и Джошуа уже дважды встречались – в сентябре 2021 года и в октябре 2022-го. Оба раза решением судей победил Усик.
