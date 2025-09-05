Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик есть в списке вероятных соперников британца Энтони Джошуа.

Промоутер Эдди Хирн, которой представляет интересы Джошуа, заявил, что Энтони в начале 2026 года должен провести так называемый "разогревающий поединок", а дальше должен получить большой бой с кем-то из топовых боксеров.

"В идеальном мире соперником будет Тайсон Фьюри. Но вы знаете Тайсона – с ним ничего планировать нельзя. Тогда это будет кто-то из топ-3 супертяжей мира", – рассказал Хирн Boxingnews24.

Усик и Джошуа уже дважды встречались – в сентябре 2021 года и в октябре 2022-го. Оба раза решением судей победил Усик.

