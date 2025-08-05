"Он очень умный боец, который позволял Дюбуа делать некоторые вещи, давил на него и в итоге поймал. Я не хочу слышать о том, что слабый дивизион, а вот когда дрался Мухаммед Али или Майк Тайсон... Я бы даже не сравнивал Усика с Холмсом. Он на пике карьеры, он побил их всех.

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Другими словами, единственный боксер, который может побить Усика – это сам Усик. Если он не будет мотивированным, если выйдет на бой неподготовленным – вы понимаете", – рассказал Абель Санчес в интервью Fight Hub TV.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. До этого единственным, кому покорялось это достижение, был Мохаммед Али.

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