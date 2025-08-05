Усик может проиграть только одному боксеру – тренер удивил именем
Американский тренер мексиканского происхождения Абель Санчес поделился мыслями относительно того, кто может нанести поражение Александру Усику.
"Он очень умный боец, который позволял Дюбуа делать некоторые вещи, давил на него и в итоге поймал. Я не хочу слышать о том, что слабый дивизион, а вот когда дрался Мухаммед Али или Майк Тайсон... Я бы даже не сравнивал Усика с Холмсом. Он на пике карьеры, он побил их всех.
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Другими словами, единственный боксер, который может побить Усика – это сам Усик. Если он не будет мотивированным, если выйдет на бой неподготовленным – вы понимаете", – рассказал Абель Санчес в интервью Fight Hub TV.
Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. До этого единственным, кому покорялось это достижение, был Мохаммед Али.