Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик объяснил, почему и дальше продолжает боксировать.

– Александр, ты вычистил крузервейт. Ты вычистил хевивейт. Ты дважды победил Фьюри. Дважды победил Джошуа. Уже побеждал Дюбуа. Почему ты все еще боксируешь?

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– Потому что Бог дает мне возможность – я беру ее. Моя цель – в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, я люблю тренировки, я люблю тяжелые тренировки.

Кто будет дальше – не знаю. Я поговорю с тобой после этого боя. Это моя жизнь, – рассказал Усик в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, 19 июля Усик в реванше встретится с чемпионом мира IBF Даниэлем Дюбуа. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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