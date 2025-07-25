"Я хотел бы увидеть, как вы отреагируете на тот пропущенный удар от Усика и что будете делать после этого. Я рад, что Дюбуа быстро не поднялся на ноги. Если бы он продолжил поединок, Усик мог отправить его в больницу. Следите за тем, что несете.

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Вы только представьте, Даниэль мог получить травму и попасть в больницу с серьезным повреждением. Тогда вы кричали бы, что он смелый, ведь удовлетворил ваши зрительские аппетиты. Слава Богу, что Дюбуа вообще вернулся в свой угол в сознании.

Хорошо, что мой подопечный может продолжать работу в спортзале. Мне не надо навещать его в палате, это огромная разница. Именно поэтому следует следить за своими словами", – заявил Дон Чарльз в интервью для The Ring.

Daniel Dubois’ trainer Don Charles spoke to The Ring on people claiming that Dubois quit against Oleksandr Usyk last Saturday. pic.twitter.com/9EqtmbKZRQ — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2025

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