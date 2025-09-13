Украинский тяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался относительно боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

"У Кроуфорда больше навыков, он работает с обеих стоек – правши и левши. Канело, возможно, сильнее физически, но Кроуфорд умнее, он видит, что происходит, и мгновенно меняет ситуацию.

Если Теренс оказывается в неудобном положении – он переключается. Это работает в боксе. Небольшие боксеры, которые могут работать в двух стойках, имеют преимущество. И Кроуфорд – единственный, кто реально бьет и как правша, и как левша.

Для меня этот бой 50 на 50. Думаю, все решится по очкам – 12 раундов, решение судей", – сказал Усик в комментарии Ring Magazine.

Напомним, поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе – на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

