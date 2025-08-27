Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик вместе со своей женой Екатериной организовали благотворительный вечер, целью которого была помощь детям из Николаева, потерявших родителей из-за войны.

Мероприятие посетили звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Надя Дорофеева, DREVO, Иво Бобул, Монатик и так далее. Впрочем, как выяснилось, зажигали не только они, а и Усик – он активно танцевал и исполнял песни.

Так, вместе с Дорофеевой он выдал безумный танец, а с Бобулом исполнил дуэтом легендарную песню "Разговор с тобой".

Видео танца и песни Усика активно собирает в TikTok тысячи просмотров.

