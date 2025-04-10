Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) не скрывает своих амбиций.

"Мне все равно, с кем драться. Усик, Опетая – могу провести бой с любым соперником. Я чемпион и хочу быть лучшим.

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Думаю, с Усиком я бы дрался в супертяжах. Мы оба левши, имеем схожие габариты и движения на ринге, поэтому фанаты увидят интересный бой. Обоим будет тяжело", – заявил Рамирес в комментарии ESNEWS.

Добавим, что 33-летний мексиканец в июне будет защищать свои пояса против кубинца Юниеля Дортикоса. Усик пока официально не подтвердил следующий бой, но предупредил, что планирует завершить карьеру в 40 лет.