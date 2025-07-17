В четверг, 17 июля, в Лондоне состоялась финальная пресс-конференция реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Усик появился на мероприятии в черно-белом наряде Гетмана. Украинец сказал, что его мотивирует то, как его земляки сражаются на фронте, а также что не сомневается в своей победе. Менеджер чемпиона Эгис Климас заявил, что соперник Усика остался тем же парнем, как в первом бою в 2023 году.

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Зато сам Даниэль сказал, что стал значительно опытнее и лучшим боксером. Британец планирует выиграть бой против Усика и посвятить его своему отцу.

После пресс-конференции боксеры устроили традиционную битву взглядов. Первым отвел глаза Дюбуа, который не стал долго смотреть на хладнокровный взгляд украинца.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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