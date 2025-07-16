Александр Усик и Даниэль Дюбуа показали в необычном месте свою готовность к реваншу.

Действующий чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) стали участниками публичной тренировки накануне второго очного боя.

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Она была проведена в торговом центре Boxpark, который расположен возле стадиона Уэмбли, где состоится реванш. Необычность места для проведения тренировки обусловлена тем, что Boxpark построен из старых переоборудованных морских контейнеров.

Первым на ринге появился Дюбуа. Он показал отработку ударов "против тени". Далее была очередь Усика. Украинец сначала работал без тренера, а затем показал отработку ударов вместе с Егором Голубом.

Тренировку Усик провел в футболке с надписью "Free Azovstal Defenders". По завершении занятия Александр несколько минут позировал в ней перед фото- и видеокамерами.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне вечером 19 июля. Боксеры разыграют титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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