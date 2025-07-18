Александр Усик (23-0, 14 КО) и Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) провели традиционную процедуру взвешивания накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Боксеры стали на весы сегодня, 18 июля, за день до суперпоединка на лондонском стадионе Уэмбли.

Усик – Дюбуа 2: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

38-летний Усик показал вес 227,3 фунта (103,1 кг). 27-летний Дюбуа ожидаемо оказался тяжелее – 243,8 фунта (110,6 кг).

Напомним, поединок Усик – Дюбуа 2 состоится 19 июля, начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF у Дюбуа.

Боксеры уже встречались в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде, хотя перед этим в пятом пережил неприятные минуты из-за удара британца ниже пояса.

Реванш между Усиком и Дюбуа снова закончится нокаутом – ВИДЕО