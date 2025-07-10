Даниэль Дюбуа и Александр Усик активно готовятся к реваншу.

Второй бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа состоится уже 19 июля. До матча осталось меньше 10 дней, поэтому боксеры в соцсетях показали свою физическую форму перед боем.

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"Углубленный. Сосредоточен. Готов", – написал Дюбуа под своей фотографией из спортивного зала.

"Давления не существует, когда его создаешь ты", – подписал собственное изображение Александр Усик.

Напомним, что в первом матче между боксерами 26 августа 2023 года победил Александр Усик, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде.

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