“Александр Усик – хороший танцор. Было приятно видеть, как он наслаждается и развлекается. Если WBO расследует это, то именно так они и решили.

Фильм с Усиком получил длинные овации на Венецианском фестивале: Скала Джонсон не сдержал слез – ему пророчат Оскар

Я надеюсь в ближайшее время договориться о своем следующем бое. Я очень хочу драться с Усиком, но если я не смогу его получить, то хотел бы встретиться с любым из пятерки или десятки лучших в мире", – цитирует Джозефа Паркера Boxing Scene.

Напомним, что представители WBO после знаменитого видео с танцем требуют у Александра Усика предоставить медицинские доказательства травмы, из-за которой он просил перенести начало переговоров о своем следующем бою. Джозеф Паркер является самым вероятным претендентом на поединок с украинцем, но среди других кандидатов все чаще звучит имя Мозеса Итаумы.

WBO обязала Усика предоставить медицинское заключение после видео с танцами: "Визуальные материалы противоречат заявлениям команды"