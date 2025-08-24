Усик, Харлан и Верняев продекламировали стихотворение Симоненко в честь Дня Независимости Украины – ВИДЕО
Известные украинские спортсмены поздравили нашу страну стихотворением Василия Симоненко "Я влюблен горячо, без меры".
Стихотворение выдающегося украинского поэта прочитали боксер Александр Усик, фехтовальщица Ольга Харлан, биатлонистка Елена Пидгрушная, борец Парвиз Насибов, фристайлист Александр Абраменко, гимнастка Лилия Подкопаева, борчиха Ирина Коляденко, гимнаст Олег Верняев, фехтовальщица Влада Харькова, прыгун в воду Алексей Середа, гребчица Людмила Лузан и министр Молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Напомним, сегодня 24 августа, Украина отмечает свою 34-ю годовщину независимости.
