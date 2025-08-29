"Тайсон был ближайшим к победе над Усиком. Я думаю, что он точно выиграл один из тех боев. Ему должны были отдать победу решением судей. Есть много людей на моей странице, которые не согласны со мной. Многие люди говорят, что я ошибаюсь, и так далее. Все имеют разные мнения.

Команда Паркера не ждет бой с Усиком – украинец комментировать ситуацию не захотел

Тайсон, по моему мнению, вернется, и он будет лучшим. Но это не мое решение. Это его решение и решение его семьи, потому что он сам решает. Но он неоднократно говорил об этом, и мы говорили о том, с кем он хотел бы би биться, с кем он не хотел бы биться, когда он хотел бы биться, когда не хотел.

Сейчас он все еще на пенсии, но просто будьте готовы. Мы не будем углубляться в это слишком подробно, но упоминалась трилогия с Усиком. Сам Александр сказал, что хочет завершить свою карьеру трилогией, и я думаю, что это единственный выход, потому что Усику очень нравится Тайсон, а Тайсону – Усик. Я слышал, что он говорил о нем и о том, какой он человек. Он сказал, что если бы он должен был выбрать человека, который бы вывел его из игры, то это был бы Александр Усик", – сказал Браун в интервью Boxing News.

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика.

"Единственный, кто может победить Усика": украинский боксер назвал "соперника", к которому уже готовится легенда