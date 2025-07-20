"Есть ли у меня желание иметь больше поединков? Да, конечно. Этот день меня мотивировал. Но я уже говорил, что хочу уделять больше времени своей семье и своим детям.

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Три с половиной месяца я не видел своей семьи, жены, детей. Только тренировки, тренировки, тренировки. Мои дети растут, а я этого не вижу. Я хочу уделять больше времени своей семье", – поделился Усик в комментарии Daily Mail Sport.

Напомним, Александр Усик в пятом раунде сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а затем левым боковым нокаутировал соперника. Таким образом, украинец стал двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона