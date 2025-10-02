Бывший чемпион мира Джеймс Тони заявил, что готов вернуться и без проблем нокаутировать топовых супертяжей современности.

Бывший чемпион мира по боксу Джеймс Тони снова напомнил о себе громким заявлением. Американец, известный своим резким стилем и бескомпромиссными высказываниями, выразил желание провести бои против нынешних звезд супертяжелого веса.

"Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа? Легкая работа. Мы тренируемся, это будет легкая работа, поверьте мне. Я все равно нокаутирую всех этих ублюдков. Точка", – цитирует Тони Secondsout.

Отметим, ранее экс-чемпион мира уже комментировал выступления украинца, утверждая, что Усик уступает сразу нескольким современным боксерам. Среди тех, кого он считает лучшими, Тони назвал Теренса Кроуфорда, Дэвида Бенавидеса (недавно победил Александра Гвоздика) и Джервонту Дэвиса.

Несмотря на резкие слова, эксперты напоминают: последний официальный поединок Джеймса Тони состоялся еще в 2017 году, а его славная карьера охватывает более 90 профессиональных боев и три чемпионских титула в разных весовых категориях.

