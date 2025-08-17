Британский боксер в супертяжелом весе Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился мыслями относительно потенциального боя Мозеса Итаумы против Александра Усика.

Накануне Мозес Итаума (13-0, 11 КО) победил Диллиана Уайта (31-4, 21 КО), отправив того в нокаут еще в первом раунде.

"Усик победит малого, Усик его убьет", – цитирует Чисору Ring Magazine.

Добавим, что 20-летний боксер уже озвучил претензии на титул WBO, которым владеет Александр Усик. Первым претендентом на чемпионский пояс является новозеландец Джозеф Паркер.

